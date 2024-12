Christian Malheiros, Vitória Rodrigues e Ivan Baron são confirmados no Festival Psica em Belém

Os atores Christian Malheiros e Vitória Rodrigues, junto com o influenciador Ivan Baron, se juntarão ao ator Jhonny Massaro e aos ex-BBBs Fred Nicácio e Giovanna Pitel como convidados especiais do Festival Psica, que ocorre neste final de semana, em Belém.

Christian Malheiros ganhou destaque com sua atuação no filme Sócrates (2018), dirigido por Alexandre Moratto. Pelo papel, foi indicado ao prêmio de Melhor Ator no Independent Spirit Awards e venceu o Prêmio APCA. Após Sócrates, integrou o elenco da série Sintonia, produção original da Netflix criada por KondZilla. Também atuou no filme 7 Prisioneiros, ao lado de Rodrigo Santoro, e atualmente faz parte da série Senna, da Netflix, interpretando Maurinho, amigo do piloto Ayrton Senna.

Ivan Baron, influenciador e ativista brasileiro, representou o povo na cerimônia de passagem da faixa presidencial a Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele vive com paralisia cerebral devido a uma meningite viral que contraiu aos três anos, após uma intoxicação alimentar. Formado em pedagogia e atuando como professor, Ivan é uma referência nas redes sociais na defesa dos direitos das pessoas com deficiência e no combate ao preconceito.

VEJA MAIS:

Vitória Rodrigues, atriz, compositora, cantora, apresentadora e poetisa alagoana, estreou em 2022 o programa Cordel da Gente, no canal GNT, como roteirista e apresentadora. Em 2023, interpretou Titi na novela Vai na Fé e Blanchete na novela das 6 Rancho Fundo. Também foi dramaturga, atriz e compositora em peças como Nossas Bocas Não Foram Feitas Só Para Sorrir e Di Cabrobró. Na música, é multi-instrumentista e integrou o grupo Forrozinas, composto por mulheres do Brasil e da França. Em carreira solo, lançou os singles Agradeça, Cê Sabe e Muito Prazer, Eu Sou Mulher. Nas redes sociais, possui mais de 340 mil seguidores, onde compartilha conteúdo focado em poesia.

O Festival Psica será realizado no dia 13 de dezembro, no bairro da Cidade Velha, e nos dias 14 e 15 de dezembro, no Estádio Mangueirão, em Belém. O evento contará com mais de 50 atrações ao longo de três dias de programação, reunindo grandes nomes da música nacional, como João Gomes, Pabllo Vittar, Fafá de Belém, Liniker, Viviane Batidão, entre outros.