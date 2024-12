Viviane Batidão e Zaynara destacam força da música paraense no Festival Psica

O Festival Psica 2024 volta a agitar a cidade de Belém nos dias 13, 14 e 15 de dezembro. No dia 13, a programação será na Cidade Velha, enquanto nos dias 14 e 15, as apresentações acontecerão no Estádio Mangueirão. O line-up inclui artistas que se destacaram no Prêmio Multishow deste ano, como Liniker, Viviane Batidão, Zaynara, Pabllo Vittar, João Gomes, Yago Oproprio, Duquesa e Aqno.

Jeft Dias, diretor do Festival Psica, celebrou o reconhecimento de artistas locais como Manu Bahtidão, Viviane Batidão e Zaynara em premiações nacionais, ressaltando a força e a organização do tecnobrega e da cadeia cultural do Pará. Para ele, o festival tem papel importante nesse êxito, promovendo união e apoio aos artistas desde o início. “Isso é inédito, ter tantos artistas do Pará sendo premiados. A gente trabalha para isso, toda a cadeia produtiva cultural do Pará trabalha por reconhecimento, por retorno financeiro, e é incrível que isso dê retorno. A gente está vendo isso acontecer, as três sendo premiadas, e isso é um grande reflexo de que o trabalho está dando certo”, disse Jeft ao O Liberal.

“Não é a primeira vez que essas indicações e prêmios acontecem, mas eu acho que dessa vez foram muitos artistas. Assim como no Grammy Latino, no Multishow, em outras indicações de melhores do ano, sempre tem artistas que estão no line-up do Psica. O festival fecha um ano e abre o ano seguinte, então a responsabilidade é dupla, é grande, de fazer um apanhado de tudo de melhor que aconteceu no ano que passou e também apontar para o ano seguinte. A gente tem que apontar os artistas que vão despontar ao longo do ano, e isso sempre acaba acontecendo também. Nós já vimos que conseguimos fazer esse apanhado dos melhores do ano e, agora, ano que vem, a gente vai ver se conseguimos mais uma vez apontar o que serão as grandes tendências, os artistas que vão despontar no ano seguinte. Eu estou confiante, porque foi mais um ano de acertos, e a gente fica muito feliz com isso, com esse trabalho que vem dando certo e isso acontece porque a gente ouve muito o nosso público e também somos público do nosso próprio festival”, finalizou.

Zaynara destacou a importância de celebrar sua trajetória recente no Festival Psica, onde sua carreira começou a ganhar grandes proporções há um ano. A artista também relembrou a noite especial no Prêmio Multishow, marcada pelo reconhecimento de sua arte e pela vitória que celebra a riqueza e diversidade da cultura paraense. “Estou muito empolgada em poder celebrar os últimos acontecimentos da minha carreira ao lado dos paraenses em um lugar especial onde tudo começou a ganhar grandes proporções, que foi justamente na minha primeira apresentação no Psica, há um ano. Assim como também foi especial a noite do Prêmio Multishow, que é um dos mais importantes do Brasil. Só de estar ali eu tinha certeza de que seria uma grande noite. Ivete disse que eu sou linda (risos), nada mais me abala. Receber o prêmio e esse reconhecimento prova que a nossa cultura é rica, diversa e merece cada vez mais espaço e visibilidade! Sou imensamente grata a cada pessoa que votou, torceu e vibrou comigo, e também àqueles que abriram caminhos, servindo de inspiração para mim e tantos outros artistas. Aos meus colegas de arte que estiveram nessa comigo, represento todos os sonhos que nascem no interior”, declarou a artista.

Viviane Batidão celebrou o prêmio como um reconhecimento à cultura nortista e seu trabalho no tecnomelody, destacando o orgulho de representar o Pará. Ela vê a premiação como uma oportunidade de expandir seu público e divulgar a essência paraense. “Esse prêmio é um reconhecimento não só ao meu trabalho, mas à toda cultura nortista, que tem artistas tão potentes e talentosos. Eu estou muito feliz e orgulhosa de ter sido escolhida e poder representar o Pará entre os ganhadores nessa noite maravilhosa. Tenho buscado expandir o meu tecnomelody para outras regiões do Brasil e conquistar outros públicos. Vejo esse prêmio como uma oportunidade para novos ouvintes conhecerem esse ritmo único e a nossa essência paraense”, comentou Viviane.

Sobre o Festival Psica, Viviane promete um show energético, repleto de dança e música contagiante, oferecendo ao público de outras regiões uma experiência inesquecível e uma amostra da diversidade cultural do Pará. “Expectativas altíssimas para o festival! Estamos preparando um show com tudo que o tecnomelody tem de melhor, cheio de energia, dança e muito som contagiante. O festival é uma grande oportunidade para o público de outras regiões conhecerem um pouco da diversidade cultural paraense. Queremos que o público viva uma experiência inesquecível e sinta toda a vibração da nossa música!”, afirmou.

Confira os artistas do Psica que concorreram no Prêmio Multishow:

Liniker

* Vencedora: Artista do Ano

* Vencedora: Álbum do Ano, com Caju

* Vencedora: Capa do Ano, com Caju

* Vencedora: MPB do Ano, com Caju

* Indicada: MPB do Ano, com Tudo e Veludo Marrom

* Indicada: Hit do Ano, com Caju

* Indicada: Axé/Pagodão do Ano, com Seus Recados (parceria com Ivete Sangalo)

* Indicada: Pop do Ano, com Deixa Estar (parceria com Lulu Santos e Pabllo Vittar)

Viviane Batidão

* Vencedora: Brasil - NORTE

* Indicada: Brega do Ano, com Outra Vez (parceria com Raidol)

Zaynara

* Vencedora: Revelação do Ano

* Indicada: Brega do Ano, com Quem Manda em Mim (parceria com Pabllo Vittar)

Pabllo Vittar

* Vencedora: Pop do Ano, com São Amores

* Indicada: Hit do Ano, com São Amores

João Gomes

* Indicado: Arrocha do Ano, com Coração de Vaqueiro

* Indicado: Clipe TVZ do Ano

Yago Oproprio

* Indicado: Capa do Ano, com OPROPRIO

* Indicado: Clipe TVZ do Ano

* Indicado: Revelação do Ano

* Indicado: Música Urbana do Ano, com La Noche

Duquesa

* Indicada: Revelação do Ano

* Indicada: Música Urbana do Ano

Aqno

* Indicada: Brega do Ano

O festival promete ser uma celebração da música brasileira, destacando talentos de diferentes gêneros musicais premiados nacionalmente.