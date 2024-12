Festival Psica 2024 reúne 7 artistas do Prêmio Multishow

O Festival Psica 2024 ocorre nos dias 13, 14 e 15 de dezembro, em Belém. No dia 13, o evento será realizado na Cidade Velha, enquanto nos dias 14 e 15, as apresentações acontecerão no Estádio Mangueirão. O line-up inclui sete artistas que se destacaram no Prêmio Multishow deste ano.

Artistas do Psica no Prêmio Multishow

Liniker

• Vencedora: Artista do Ano

• Vencedora: Álbum do Ano, com Caju

• Vencedora: Capa do Ano, com Caju

• Vencedora: MPB do Ano, com Caju

• Indicada: MPB do Ano, com Tudo e Veludo Marrom

• Indicada: Hit do Ano, com Caju

• Indicada: Axé/Pagodão do Ano, com Seus Recados (parceria com Ivete Sangalo)

• Indicada: Pop do Ano, com Deixa Estar (parceria com Lulu Santos e Pabllo Vittar)

Viviane Batidão

• Vencedora: Brasil - NORTE

• Indicada: Brega do Ano, com Outra Vez (parceria com Raidol)

Zaynara

• Indicada: Revelação do Ano

• Indicada: Brega do Ano, com Quem Manda em Mim (parceria com Pabllo Vittar)

Pabllo Vittar

• Vencedora: Pop do Ano, com São Amores

• Indicada: Hit do Ano, com São Amores

João Gomes

• Indicado: Arrocha do Ano, com Coração de Vaqueiro

• Indicado: Clipe TVZ do Ano

Yago Oproprio

• Indicado: Capa do Ano, com OPROPRIO

• Indicado: Clipe TVZ do Ano

• Indicado: Revelação do Ano

• Indicado: Música Urbana do Ano, com La Noche

Duquesa

• Indicada: Revelação do Ano

• Indicada: Música Urbana do Ano

O festival promete ser uma celebração da música brasileira, destacando talentos de diferentes gêneros musicais e premiados nacionalmente.