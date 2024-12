Ex-BBB Giovanna Pitel celebra participação no Festival Psica e exalta a cultura do Norte

A ex-BBB Giovanna Pitel é uma das convidadas especiais do Festival Psica, ao lado do ator Jhonny Massaro e do ex-BBB Fred Nicácio. O evento acontece no dia 13 de dezembro, na Cidade Velha, e nos dias 14 e 15 de dezembro, no estádio do Mangueirão, em Belém.

Nova apresentadora do MesaCast a partir do próximo ano, Giovanna celebrou sua participação no festival, considerado um dos maiores do Brasil, exaltando a cultura nortista. “Eu estarei no Festival Psica em Belém dias 13, 14 e 15. Eu tô muito, muito feliz e animada, espero encontrar todos vocês. É um festival lindo que celebra a riqueza que é o Norte. Até lá!”, disse Pitel com exclusividade para O Liberal.

O Festival Psica 2024 contará com mais de 50 atrações em três dias de programação, reunindo grandes nomes da música nacional, como João Gomes, Pabllo Vittar, Fafá de Belém, Liniker, Viviane Batidão, entre outros. Com mais de 10 anos de existência, o Psica já se consolidou como um dos principais festivais do país.

