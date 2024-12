Ex-BBB Giovanna Pitel é confirmada no Festival Psica em Belém

A ex-BBB Giovanna Pitel estará presente no Festival Psica, que ocorre no dia 13 de dezembro na Cidade Velha e nos dias 14 e 15 de dezembro no estádio do Mangueirão, em Belém. O festival conta com mais de 50 atrações que se apresentam durante 3 dias na edição de 2024.

“É muito importante para mim participar de um evento com a magnitude do Psica. Celebrar a cultura da música nacional que foge do circuito do Sudeste do Brasil, além de ser uma maneira de mostrar para todos que nosso país é gigante e tem capacidade de realizar eventos em outras cidades como Belém. Estou ansiosa pela apresentação de artistas da região”, disse Pitel.

Com mais de 1,3 milhão de seguidores nas redes sociais, Pitel usa o espaço para falar de causas sociais e se tornou uma referência quando o assunto é empoderamento feminino. Contratada da Globo, Pitel também foi confirmada como a nova apresentadora do “Mesacast”, que traz debates sobre tudo o que acontece no Big Brother Brasil. Com estreia marcada para o início do próximo ano, Pitel dividirá a bancada com o humorista Ed Gama e o jornalista Vitor DiCastro.

Considerado um dos maiores festivais de música do Norte do Brasil, o Psica reúne artistas renomados para se apresentarem em Belém. São mais de 10 anos de existência, tendo recebido grandes nomes da música nacional. O line-up dessa edição conta com artistas como João Gomes, Pabllo Vittar, Fafá de Belém, Liniker, Viviane Batidão e outros.