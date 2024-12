Ivan Baron se inspira nas cores da bandeira do Pará em look para Festival Psica, em Belém

O influenciador Ivan Baron está em Belém para participar do Festival Psica e, no primeiro dia do evento, que ocorre na noite desta sexta-feira (13/12), escolheu um look em homenagem ao Pará. Vestindo as cores da bandeira do Estado, vermelho e azul, Ivan compartilhou o resultado do visual com seus seguidores no Instagram.

Na publicação, ele falou sobre seu carinho pelo Estado. "1º dia de @festivalpsica e o look escolhido foi em homenagem ao Pará, esse Estado berço de estrelas e riqueza cultural. Viva a música Paraense, viva o Traficante do Amor @oficialwanderleyandrade", escreveu ele, mencionando o cantor Wanderley Andrade.