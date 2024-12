Ivan Baron veste camisa do Paysandu e se declara ao time: 'maior do Norte'

Em Belém para participar do festival Psica, o influenciador Ivan Baron vestiu a camisa do Paysandu e declarou amor pelo time paraense. Usando o manto do papão, o ativista aproveitou para tomar açaí no mercado Ver-o-Peso e passeou pelas famosas barracas das erveiras do ponto turístico.

VEJA MAIS

Ivan publicou um vídeo se deliciando com um prato de açaí com peixe frito. Na legenda, o nordestino encheu de elogios ao clube azul celeste. "E ainda com a camisa do maior time do Norte, Paysandu."