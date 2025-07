Exposição ‘Sendas’, de Rose Maiorana, entra na última semana de visitação em Belém

A exposição “Sendas”, da artista plástica Rose Maiorana, chega à última semana de exibição na Galeria de Artes Rose Maiorana, localizada no bairro do Marco, em Belém. Composta por 26 obras inéditas, a mostra permanece aberta ao público até a próxima quinta-feira (17/07), com entrada gratuita e visitação das 9h às 18h. A exposição tem o apoio da construtora Porte Engenharia, Cervejaria Caribeña e do Grupo Liberal.

Aberta desde o início do mês de junho, a mostra foi concebida como parte das comemorações de um ano de funcionamento da galeria, espaço que desde a sua inauguração tem promovido encontros entre artistas e o público paraense.

Exposição "Sendas" (Wagner Santana / O Liberal)

Com curadoria de Ana Laura Figueiró, “Sendas” apresenta um recorte sensível da trajetória de Rose Maiorana, reunindo trabalhos produzidos ao longo de 2025, mas que se entrelaçam a memórias e temas desenvolvidos pela artista ao longo de sua carreira. A exposição foi estruturada a partir das coleções anteriores da artista, criando uma linha narrativa visual e temática que convida o visitante a percorrer diferentes momentos e transformações.

Segundo a artista plástica, a exposição tem um significado especial, não apenas pelo momento artístico que representa, mas principalmente por celebrar o primeiro ano de existência da galeria que leva seu nome. “A galeria se transformou em um espaço vivo de trocas, encontros e descobertas. E agora, celebrar esse ciclo com uma exposição que fala de caminhos, escolhas e movimentos faz todo o sentido”, disse Rose.

A mostra é resultado de um processo de revisitação pessoal e criativa. A artista compartilhou que retomar obras e temas anteriores a levou a um lugar de reencontro e transformação. “Voltar a trabalhos de outros momentos, rever processos, reencontrar símbolos e temas que marcaram minha caminhada, tudo isso me levou a um lugar de reencontro, mas também de transformação. Não se trata de repetir, mas de ressignificar”, afirmou.

A artista também destacou o processo como intenso e revelador, permitindo que novas paisagens surgissem a partir da memória. “Revisitar meu próprio acervo, minhas memórias e referências, me permitiu construir algo totalmente novo, como se o passado abrisse espaço para uma nova paisagem”, explicou.

Nas palavras de Rose, o movimento é o fio condutor de toda a exposição. “O que busquei nessas composições foi essencialmente o movimento, não só no gesto, na forma, na textura, mas na ideia de que estamos sempre em deslocamento. Cada obra é como um trecho de estrada, uma paisagem interna ou externa que fala de busca, mudança, travessia”, relatou.

Com forte carga poética e simbólica, a mostra que está chegando ao fim convidou o público a refletir sobre os múltiplos caminhos possíveis na vida e na arte. “A mensagem que eu quis transmitir com essa exposição é que não há um único caminho certo, há sendas múltiplas, e todas são válidas, mesmo as que parecem incertas. Quero que o público sinta que pode se permitir vagar, explorar, recomeçar. Que a arte também pode ser esse espaço de respiração, de pausa e de reconexão com o próprio ritmo”, disse.

Ao longo dos últimos anos, Rose Maiorana consolidou sua presença no circuito artístico com exposições em Belém, Rio de Janeiro e Bruxelas, além da premiada série “Amazônia Líquida”, desenvolvida em parceria com o fotojornalista Tarso Sarraf, editor de Fotografia e Audiovisual do Grupo Liberal. A nova fase do projeto deverá ser apresentada durante a programação da COP 30 em Belém e tem agenda prevista para o Marajó, além de exposições em São Paulo e no exterior.

SERVIÇO

Exposição “Sendas” da artista plástica Rose Maiorana

Local: Galeria de Arte Rose Maiorana, localizada na Travessa Perebebuí, 2195, no bairro do Marco, em Belém;

Data: até o dia 17 de julho;

Horário: segunda a quinta-feira, das 9h às 18h;

Entrada gratuita.