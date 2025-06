Galeria Rose Maiorana abre exposição Senda; Belém recebe Feira do Cacau e Chocolate

• Agro em pauta

Belém sediou nesta semana o 63º Encontro Ruralista, primeiro grande evento setorial do agro paraense voltado à COP 30. Com o tema “Os desafios do Agro Pará na COP 30”, o encontro, promovido pela Faepa, reuniu produtores, lideranças políticas e especialistas para discutir pautas climáticas, tecnológicas e regulatórias que impactam diretamente o campo. O evento marca o início de uma mobilização estratégica do setor rumo à Conferência da ONU, que será realizada na capital paraense este ano.

• Elas no Agro

Um dos destaques do 63º Encontro Ruralista foi a estreia do I Fórum das Mulheres do Agro da Amazônia. Sob a liderança de Cristina Malcher, presidente da Comissão das Mulheres do Agro do Pará, o Fórum reforçou o protagonismo feminino no setor agropecuário regional. A iniciativa, apoiada pela Faepa, marca um avanço na representatividade das mulheres em um setor historicamente dominado por homens e que, cada vez mais, tem grandes lideranças femininas.

• Parceria à mesa

O supervisor comercial do Grupo Liberal, Fuad Hanna, esteve com Thiago Andrade (foto) sócio-proprietário dos restaurantes Santa Grelha e Ryori Belém, para alinhar uma nova parceria comercial. O encontro, que celebrou o bom momento do mercado gastronômico da capital, rendeu o registro em frente à imponente adega do Santa Grelha.

• Arte em movimento

A Galeria Rose Maiorana, no bairro do Marco, foi palco de uma noite especial na última quarta-feira (4), com a abertura da exposição Sendas, da artista plástica e diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana (foto). A vernissage celebrou não apenas o novo momento criativo da artista, mas também o primeiro aniversário do espaço cultural, que já se consolidou como referência na valorização da arte produzida na Amazônia. O evento reuniu artistas, amigos e admiradores da cena artística paraense.

• Cacau em evidência

Belém recebe, até este domingo (8), a Feira do Cacau e do Chocolate Amazônia e Flor Pará, no Hangar. O evento, aberto na noite de quinta-feira (5), reúne mais de 300 expositores e uma programação técnica intensa, com cursos e oficinas voltados à cadeia produtiva do cacau. O Pará, maior produtor nacional, ganha destaque não só pela qualidade dos produtos, que vão do chocolate em barra a licores e geleias, mas também pelo uso de sistemas agroflorestais, que vêm recuperando áreas degradadas e impulsionando a sustentabilidade no campo.

• Eventos em foco

A Business Eventos marcou presença no 4º Summit Nacional da ABEOC Brasil, realizado em Fortaleza (CE). A CEO Patrícia Godoy e seu marido, Tito Godoy, representaram a ABEOC no Pará durante o encontro, que reuniu profissionais e empresas de todo o país. Com foco em inovação, conhecimento e geração de negócios, o evento reforçou o papel estratégico do setor na economia brasileira e destacou a força das lideranças paraenses no mercado nacional de eventos.

•Brinde à Amazônia

Estão abertas as inscrições para bares, restaurantes e hotéis que queiram participar do circuito Amazônia Sour, que valoriza a coquetelaria com ingredientes da região. O evento acontece de 18 a 27 de junho, e os interessados podem garantir presença até a próxima quinta-feira (12), pelo WhatsApp (91) 98455-0403. O encerramento será em grande estilo, no dia 28, com o Brinde Amazônia Sour, festa que promete agitar Belém com atrações como Arraial do Pavulagem, Arthur Espíndola com Julia Passos e BossaCucaNova. Ingressos à venda no Sympla.