Público pode conferir mostra 'Sendas', com trabalhos de Rose Maiorana, até 17 de julho em Belém

Um momento nunca se repete, por isso o contato do público com as artes plásticas é único e, em particular, do artista na confecção de cada obra. Envolvida com a arte desde criança, a artista plástica paraense Rose Maiorana, vice-presidente do Grupo Liberal, lançou em 2021 sua primeira exposição individual e, desde então, não parou mais. Em 2024, ela ousou compartilhar esse amor com outros artistas e inaugurou a Galeria Rose Maiorana, no bairro do Marco. No dia 4 de junho de 2025, foi aberta a mostra "Sendas" para marcar um ano de funcionamento da Galeria. Essa exposição, com apoio da Porte Engenharia, Cerveja Caribeña e Grupo Liberal, seria encerrada neste sábado (5), mas foi prorrogada até o dia 17 deste mês.

Por meio de técnicas variadas, Rose Maiorana aborda temas diversos, como as raízes marajoaras do Pará, em dois quadros nos quais pode ser observado o grafismo característico da arte do Arquipélago do Marajó. No estilo figurativo, o público confere trabalhos como, por exemplo, uma bandeira do Pará em meio a árvores em uma floresta. Também pode ser contemplada uma sequência de plantas vitória-régia que formam um horizonte natural em plena Amazônia.

São também expostos trabalhos fundamentados no geometrismo. Outra atração em "Sendas" são pinturas no estilo abstrato, nas quais se destacam formas e a mistura de cores. Tudo construído de forma delicada mas também intensa, como sugere o próprio título da mostra: "Sendas", que significa caminho, vereda, rumo na vida, ou seja, traduz, em especial, muito da trajetória artística de Rose Maiorana, uma artista que se reinventa a cada exposição. Tanto que, para essa exposição, a artista confeccionou trabalhos exclusivos a partir das obras expostas em mostras anteriores dela. A curadoria e montagem da mostra são de Ana Laura Figueiró.

Conexões

Em 2021, Rose Maiorana fez sua primeira exposição individual intitulada "Explosão de Cores". Em sequência, em 2022, o público pôde conhecer duas novas mostras da artista: "Aflorar" e "Cores da Fé". A exposição "Amazônia Líquida", em parceria com o fotojornalista Tarso Sarraf, editor de Fotografia e Audiovisual do Grupo Liberal, surgiu para conquistar espaço além das fronteiras do Pará. Em 2024, a mostra "Profundo" marcou a abertura da Galeria Rose Maiorana, e, agora, "Sendas" celebra um ano de funcionamento desse espaço artístico em Belém.

A partir da exposição, Rose Maiorana propõe ao público um encontro com a arte a fim de que cada pessoa possa se renovar como ser. "A mensagem que desejo transmitir com essa exposição é que não há um único caminho certo — há sendas múltiplas, e todas são válidas, mesmo as que parecem incertas. Quero que o público sinta que pode se permitir vagar, explorar, recomeçar. Que a arte também pode ser esse espaço de respiração, de pausa e de reconexão com o próprio ritmo", ressalta.

"Mais do que uma mostra, 'Sendas' é uma comemoração do que construímos até aqui e uma inspiração para o que ainda está por vir. Que venham mais anos de arte, conexões e sentidos compartilhados", acrescenta Rose Maiorana.

Dentro desses primeiros 12 meses de existência, já passaram pela Galeria seis diferentes exposições: “Profundo”, de Rose Maiorana; “Arte, Moda e Sabor”, do Coletivo Mulheres da Amazônia (21 artistas); “Amazônia Líquida”, colaboração entre Rose Maiorana e o fotógrafo Tarso Sarraf; “Mares, Rios e Cores”, exposição nacional organizada pela Art100 Gallery (34 artistas nacionais, entre eles, Cintia Abravanel); “Olhais nossa Belém”, exposição de fotos de 10 fotojornalistas do Jornal O Liberal) e "Sendas”, exposição de comemoração de um ano da Galeria. Ou seja, neste primeiro ano de existência, a Galeria já possibilitou a exposição de obras de 65 artistas e a visita de um público de mais de 1000 pessoas.

A Galeria Rose Maiorana tem como missão promover o desenvolvimento e a valorização da cultura amazônica. Para isso, oferece um espaço aberto para a expressão artística em suas mais variadas formas. A Galeria visa apoiar novos talentos e proporcionar ao público uma experiência imersiva e transformadora por meio de exposições, eventos e iniciativas que conectam a arte com a comunidade. Em outras palavras, continuar proporcionando momentos únicos ao público diante da arte.

Serviço:

Exposição 'Sendas'

Da artista plástica Rose Maiorana

Na Galeria de Arte Rose Maiorana,

na travessa Perebebuí, 2195, no bairro do Marco, em Belém

Até 17 de julho

De segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 12h

Com entrada gratuita