'O Pará sempre esteve na moda': Pabllo Vittar promete show exclusivo no Psica

A cantora Pabllo Vittar se apresenta no sábado (14) no Festival Psica e promete um show exclusivo, feito especialmente para o evento, que contará com a presença de artistas do Pará. A artista lançou, este ano, o Batidão Tropical Vol. 2, que traz regravações de hits paraenses.

“Eu quero falar pra vocês que o Pará sempre esteve na moda e que não é de hoje que a gente cultua e endeusa o Norte do país. Eu sou uma artista que tenho muita sorte de ter referências incríveis do Norte do país e de poder cantar músicas que fizeram parte da minha infância e adolescência aí no meu Parazão de meu Deus. Eu amo muito vocês. Tô muito ansiosa pra Psica”, disse Pabllo Vittar.

Em entrevista, Pabllo afirmou que não quer decepcionar o público paraense e promete vários momentos especiais no show. “Eu tô com muito nervosismo e muita alegria ao mesmo tempo porque é um lugar que eu amo, são releituras de músicas que eu amo e eu não quero decepcionar vocês. Bom, vão ter vários momentos especiais da Psica que eu tô preparando só pra galera do Pará, com artistas do Pará, e o resto vocês veem lá no Festival”, finalizou.



