17 anos após sua gravação, Charque Side of The Moon terá show no Festival Psica neste sábado (14/12)

Nos idos de 2006, quando a banda La Pupuña era presença constante nos bares da capital Belém, além das músicas autorais e os clássicos dos bailes dançantes paraenses, o grupo fazia misturas inusitadas como tocar, do jeito deles, músicas de bandas como Pink Floyd. Foi dessa psicodelia regional que resultou a música feita pela banda que eles classificaram como Guitarrada Progressiva. Assim, nesse mesmo ano, o guitarrista Félix Robatto, grande fã da banda inglesa, convidou o amigo e também músico fã da banda, Fabrício Maniva, para realizar o projeto. E assim surgiu uma das regravações mais conhecidas no Brasil do clássico do Pink Floyd: The Charque Side of the Moon.

Foi no estúdio de Fabrício, que o projeto ganhou vida. A ideia era regravar Dark Side com a sonoridade regional e, para isso, além de captarem e usarem sons da cidade como os sinos da Basílica, foram convidados artistas que pudessem dar essa pegada amazônica ao trabalho. O grupo de Carimbó Os Baioaras, Pio Lobato, Sammliz, Buscapé Blues, Gustavo Rodrigues, Roosevelt Bala, a vencedora do Grammy Latino 2023 Gaby Amarantos e os saudosos Mestre Vieira e Manezinho do Sax foram as participações do projeto.

"Eu e Fabrício saímos pela cidade com um computadorzinho, um microfone e uma mesa simples pra captar alguns sons, convidei alguns artistas que embarcaram na ideia e gravamos no estúdio do Fabrício.Na época, subimos no 4Shared e no Orkut, numa comunidade de fãs de Pink Floyd, e o negócio se espalhou, foi ali que viralizou. Tinham muitos elogios e críticas também. Só sei que até hoje muita gente pelo Brasil me para e fala sobre o Charque Side”, relembra Félix, idealizador do projeto.

A banda base do show será formada por Félix e Fabrício nas guitarras, Adriano Sousa (que esteve no projeto em 2006) na bateria, Henrique Maia no baixo, Ytanaã Figueiredo na percussão e DBL nos teclados. As participações de artistas paraenses, marca registrada do projeto, segue com os backings vocals do trio Joba, Nicinha e Suelene que comandam a banda Warilou. Sammliz participa de “Money” e Gustavo Rodrigues de “Brain Damage” como no projeto gravado. A cantora Renah assume os vocais de “The Great Gig In The Sky” e Aqno de “Time”.

“Que honra fazer parte desse projeto que é um dos mais enigmáticos, mais geniais de releitura de música paraense. Não bastasse ser o Dark Side ser um disco complexo musicalmente, experimental, o Félix vem, me abre a panela paraense, bota o álbum dentro, tempera, mistura com nosso swing e apresenta esse projeto único, icônico e que vai ser revivido no palco do Psica. Tô muito ansioso porque sei que vai ser memorável”, conta o artista maranhense Aqno.

O Charque Side foi gravado com um equipamento bem simples nas limitações da época: um Pentium 2, um microsystem, uma mesinha de som e alguns microfones. Como o projeto não foi lançado oficialmente, nunca subiu nas plataformas de streaming de música e nem teve um show oficial. Hoje pode ser encontrado no youtube.

No original do Pink Floyd, eles entrevistaram pessoas perguntando sobre temas que rodeavam o assunto do álbum, e assim foi feito na versão amazônica: teve entrevista do Buscapé Blues, ambiência da cidade, som de barco, os sinos da Basílica, araras e papagaios do Museu Emílio Goeldi.

Apesar de ter sido feito com poucos recursos, o trabalho sobrevive ao tempo. O show Charque Side of The Moon será uma das atrações do Festival Psica deste ano, fazendo parte da programação deste sábado, 14, no Mangueirão.

Serviço: O show Charque Side of The Moon será no dia 14 de dezembro no Mangueirão dentro da programação do Festival Psica 2024.