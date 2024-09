TRADIÇÃO MUSICAL: Layse traz o show 'Os Boleros que Gostamos de Cantar'; confira

A cantora e instrumentista Layse, de 31 anos e o Mestre Solano, possuem o bolero como ritmo favorito e a partir desse sentimento, deram vida ao projeto 'Os Boleros que Gostamos de Cantar', que ocorre todas as quintas-feiras, às 21h, na Casa Apoena, na Cidade Velha. Os shows possuem a presença de músicos como o Diego Santos, Charles Barros, Katarina Chaves e da pesquisadora e DJ NAT Esquema, que trabalha com sets advindos de vinis.

Apesar da cultura de bolero não contemplar a musicalidade da geração atual, a cantora diz que o objetivo é sempre alcançar todos. "Eu acho que é uma forma de conectar a geração passada com essa do meio e com a mais jovem. O público-alvo são as pessoas que gostam de música romântica, ou que gostam de música linda, apreciadoras mesmo do ritmo latino, do bolero. Eu acho que é isso" , em entrevista para o Oliberal.

Repertório

O ritmo, de origem cubana, lembra os avós da cantora e aproximou ela de mestres dessa vertente musical. Uma das curiosidades é que o nome do projeto, 'Os Boleros que Gostamos de Cantar', é inspiração e um dos discos do 'Trio Irakitan'. A festa é uma mistura dos antigos bailes e quintetos que foram perdendo se esquecendo com a nova era de sons eletronicos. As músicas passeiam pelo embalo da velha e antiga boemia.

A lista tem como base os clássicos da música romântica mundial, que também são nossos, como as canções Nuestro Juramento; La Barca, Quizas; e outros clássicos da música brasileira e instrumental que também embalam corações apaixonados.

Memorável

A cantora, de 31 anos, diz que o ritmo sempre esteve atrelado a família e a historicidade da nossa região. "Se eu tenho uma história especial com o Bolero? Tenho. Tem várias, né? Porque vem da minha família. Da onde a musicalidade da minha família veio. Tem na minha vida, porque é o que eu acredito ser um dos ritmos mais românticos, mais apaixonados, e eu gosto muito dessa parte da música latina. A Amazônia Caribenha, a Amazônia Latina, ela diz muito sobre o Bolero. Faz parte da minha vida também." , disse a cantora.

Serviço

'Os Boleros que Gostamos de Cantar'

Data: Todas as quintas-feiras

Hora: 21h

Local, Casa Apoena, R. São Boaventura, 171 - Cidade Velha