Festa 'Brega Pai d'égua' retorna celebrando a música paraense

Nesta sexta-feira (16), o “Brega Pai d'égua”, que está de volta. A festa começa a partir das 20h, no restaurante Porto Ver-o-Rio, localizado na Av. Mal. Hermes, 759, no bairro do Umarizal.

“Brega Pai d'égua” leva para o público a interpretação marcante de Kim Marques, que é dono dos clássicos do brega paraense. Além disso, ainda terá a Aninha Odalisca, que tem no seu repertório músicas para dançar juntinho; e para fazer a ambientação do local, Gileno Foinquinos fará a apresentação instrumental do evento.

O retorno do “Brega Pai d'égua” é uma celebração de resgate e valorização da cultura paraense.

"O repertório do show do Brega Pai D'Égua é de brega Calypso, com uma levada super dançante pra marcar os tempos dourados do nosso ritmo desde o final dos anos 90 até agora. Vai ser incrível!", disse Kim Marques.