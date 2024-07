‘Refém’: cantora paraense transforma rejeição amorosa em música; ouça

A cantora Gaia Veiga lança sua nova música, intitulada “Refém”, neste sábado (27/07) às 10h, nas plataformas digitais e no canal de YouTube da artista paraense. O lançamento marca o retorno de Veiga ao mercado musical após um hiato de quatro anos, o qual ela usou para se graduar no curso de direito. Este ano, no entanto, Gaia decidiu seguir seus sonhos e passou a se dedicar novamente à carreira artística para retornar aos palcos. O videoclipe da canção já foi gravado, mas está sem previsão para chegar aos canais.

Segundo a cantora, a letra de “Refém” reflete sua transformação pessoal após experimentar uma refeição. Fazendo de um limão, uma limonada, Gaia decidiu usar o momento para reafirmar seus valores.

"Eu me coloco como uma compositora autobiográfica, então todas as minhas composições são em relação a experiências pessoais. A inspiração veio de um relacionamento breve onde eu fui rejeitada, mas ao invés de me depreciar, eu imaginei que talvez eu fosse muito para essa pessoa. Foi uma forma de válvula de escape e uma maneira de dizer que vai ficar tudo bem," disse Gaia.

Gaia revelou um aspecto curioso sobre o processo de composição: a letra da música veio pronta em sua cabeça após vivenciar a situação.

“Quando fui musicalizar, fiquei impressionada ao ver que conseguia cantar aquele amontoado de palavras. Foi um processo de autodescoberta e uma surpresa positiva”, disse.

A faixa é caracterizada como um R&B pop acelerado, exigindo fôlego e molejo dos ouvintes. A canção combina a guitarra de Lucas Queiroz e uma batida considerada dançante.. A produção musical ficou a cargo de ABDALLABEATZ e Rodrigo PJ, com captação de voz e gravação realizada por Rodolfo Barros.

“A expectativa é a melhor possível. Nós estamos trazendo um ritmo que não é tão comum no nosso estado, mas é isso que eu quero, esse desafio de trazer algo novo e ter esse meu trabalho bem recebido,” comentou Gaia sobre o lançamento.

Questionada sobre a importância do lançamento, Veiga destacou o seu retorno ao mercado musical acompanhado da nova canção. “Todos os sonhos de menina e projeções de adolescente estão se concretizando. É muito bom voltar a ser eu, voltar para o meu habitat natural, onde meu convívio diário tem sido arte e música”, acrescentou.

A cantora também compartilhou seus planos futuros, mencionando que tem quase 15 músicas de composição própria que pretende gravar. "Tenho vários projetos. É muito bom falar sobre música, arte, figurino, maquiagem, e imprensa. Nunca foi exatamente sobre o sucesso, mas sim sobre ter o reconhecimento como artista e ganhar a vida através dessa arte,” declarou a artista.

Trajetória

Natural de Belém, do Pará, Gaia, nascida Nathália, de 25, sempre teve uma conexão profunda com a música e as artes. Quando pequena, sua família notou o talento natural para cantar, algo que foi incentivado por seu pai, músico e militar.

Em 2018, ela estreou no YouTube participando como feat da canção "Eu Só Queria" com MK.Três anos depois, Gaia lançou sua primeira canção autoral "Não É Fácil". O clipe foi produzido no ponto turístico Casa das Onze Janelas pela Dreams Video Music.

No mesmo ano, Veiga lançou também a música "Sobe" um feat com MK, no programa Digishow da TV Grão-Pará. O vídeo rodou por meses na grade da programação.

No final de 2023, Gaia gravou o cover de "Amado", de Vanessa da Mata, com produção musical de Black Mamba. O vídeo possui cerca de 1.251 visualizações no YouTube.

Sobre a escolha da canção, Gaia comentou: "Essa música amada da Vanessa da Mata já me acompanha também desde a infância, porque era a música preferida da minha tia, Suzy Brasil. E eu adorava, ficava olhando, achava as escalas muito altas, muito difíceis para se cantar”.