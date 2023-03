Dil Ferreira eterniza a guitarrada paraense em primeiro trabalho autoral

Manter viva a memória da guitarrada no Pará é um dos principais objetivos do músico e produtor, Dil Ferreira, que com vinte anos de carreira já acumula ampla experiência como guitarrista, inclusive no exterior. O artista lançou agora seu primeiro projeto solo, o single “Soleira”, uma homenagem aos precursores do movimento musical paraense. O single vem acompanhado de um videoclipe com cenas gravadas no quarto do Mestre Vieira em Barcarena, e a segunda parte na casa do Mestre Solano em Abaetetuba.

Para o músico, a ideia é sempre reviver esses ícones da cultura paraense e dar a eles o destaque merecido. “Quero continuar mantendo viva na memória de todos essa cultura da guitarrada, como se fosse uma ‘herança de família’, daquelas que iniciam com seu avô, e que você quer deixar para os seus filhos e netos”, explicou. Após o lançamento single, o artista segue produzindo ainda seu primeiro EP, “Na Ilharga do Mestre” que será lançado brevemente, e contará com participações de alguns grandes artistas paraenses.

Ao ser questionado sobre envolver nomes como Mestre Vieira e Solano em seu trabalho, Dil foi direto. “Talvez, eu não consiga explicar com exatidão o que vivi nos dias de gravação do clipe, nesses lugares que jamais imaginei em estar algum dia, mas foram momentos intensos”, garantiu o artista.

Dil relembrou o momento inesquecível ao tomar café com Mestre Solano, “foi uma alegria inigualável”. O produtor garante que os fãs ainda podem esperar muitas outras novidades imperdíveis para este ano.

Dil Ferreira é paraense, músico profissional autodidata e multi-instrumentista há mais de vinte anos. Além de produtor musical e arranjador, o artista já trabalhou em bandas de baile de boas referências na região do Baixo Tocantins como guitarrista e violonista. Em 2017, tocou com a Banda Mundo Paralelo na abertura do show de Humberto Gessinger, em Abaetetuba. Já em 2019, uma turnê especial de dois meses pela Itália com o grupo musical Gen Rosso. Atualmente trabalha como guitarrista e violonista em casa de shows, eventos em geral, produções e gravações de discos e promovendo a cultura da guitarrada paraense.

VEJA MAIS