Vencedora do Prêmio Multishow, Liniker manda recado aos fãs paraenses: 'Eu amo o Pará'

A cantora Liniker foi considerada o maior destaque no 31º Prêmio Multishow, que foi realizado na noite da terça-feira (03), no Rio de Janeiro. Seu disco mais recente ‘Caju’, garantiu à artista os troféus de ‘Capa do Ano, ‘MPB do Ano’, ‘Álbum do Ano’, e o maior de todos ‘Artista do Ano.

Emocionada pelas conquistas, a cantora conversou com o jornalista e influenciador Juan Filder, que representou o Grupo Liberal na premiação. Na entrevista ela relatou imensa felicidade e o reconhecimento por sua trajetória musical.

"To muito feliz, muito realizada, hoje foi uma noite épica, na minha vida. Acho que esse foi um ano de muito trabalho, eu tenho me empenhado muito profissionalmente, há anos, não só neste ano, mas é muito importante olhar pra minha trajetória, e entender minha trajetória e olhar pra isso tudo que eu tenho construído. To muito feliz com todas as vitorias, com todas as conquistas”, afirmou a artista.

Liniker também declarou seu amor pelo público paraense e disse que está ansiosa para reencontrar os fãs no festival Psica, no dia 15 de dezembro.

“Gente, eu to chegando dia 15 de dezembro pra fazer show no Psica em Belém. Eu amo o Pará, eu amo o Norte, tenho um respeito gigante, não só pela cultura, mas por tudo o que significa pro nosso país, tudo o que vocês fazem pra gente. Eu enquanto uma cantora do sudeste eu to muito ligada no que vocês têm feito, tenho muitas pessoas queridas daí, muitos artistas que eu amo, e fora a cultura que é tudo, né? Então muitos beijos pro Pará, muitos beijos pro Norte, amo muito vocês e até o dia 15 de dezembro”, concluiu a cantora.