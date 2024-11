Coala Festival anuncia Liniker para a edição de 2025; a cantora virá a Belém ainda em 2024

Com o lançamento do álbum Caju, a cantora e compositora Liniker se consolidou como um dos principais nomes da música brasileira contemporânea. Nesta quinta-feira, 14, o Coala Festival a artista como a primeira atração confirmada da edição de 2025, marcada para os dias 5, 6 e 7 de setembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo.

VEJA MAIS

Liniker fez show no Coala Festival em 2017 e em 2022. Ela retornará como a principal atração do primeiro dia de evento. "Essa é uma tradução do que o Coala Festival tem como essência: valorizar a música brasileira, da nova geração aos veteranos, e acompanhar a evolução de cada um destes artistas no cenário nacional", diz a organização. A venda geral de ingressos para o festival iniciou às 12h desta quinta-feira, 14, pelo site da Total Acesso.

Após se apresentar em Belém no Festival Psica, em 2022, Liniker retorna a capital paraense na edição de 2024. O show será no dia 15 de dezembro, no Estádio Mangueirão.