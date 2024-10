Filme paraense 'Faz de Mim Tudo', inspirado em canção de Liniker, estreia nesta sexta, 25

Com inspiração na música “Tudo”, faixa do álbum mais recente da cantora Liniker, Caju, o filme curta-metragem Faz de Mim Tudo traz ao público histórias de amor narradas nas letras, melodias e interpretações da artista vencedora do Grammy Latino. Ambientado em Belém, o filme acompanha seis personagens enquanto eles exploram diferentes formas de amar: o amor entre amigos, o amor romântico e o amor sem amarras, o famoso ficar. O lançamento será nesta sexta-feira, 25, às 19h, no GuetoHub (Tv. Quintino Bocaiúva, 3729, entre Roberto Camelier e Honório Belém). A entrada é franca.

Sob a direção de Renan Santos, “Faz de Mim Tudo”, segundo o cineasta, "mescla uma estética visual vibrante com uma narrativa íntima". O curta utiliza uma linguagem corporal, trazendo à tona a musicalidade e as emoções que permeiam a canção de Liniker.

No comando da produção, Renan apresenta cenários que representam a diversidade e a riqueza da Amazônia.O curta propõe uma pergunta intrigante: como seria se a música “Tudo” ganhasse vida nas ruas e nos corações de Belém? Entre momentos de afeto, paixão e liberdade, o espectador é convidado a mergulhar nas nuances dessas relações, sentindo o pulsar do amor em suas mais diversas manifestações.

Renan Santos é graduando em Serviço Social pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e atua como produtor cultural, contribuindo para o fortalecimento da arte nas periferias. Ele também é comunicador popular e é membro do coletivo Negritude em Movimento.