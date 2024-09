Psica 2024 terá Liniker, Fafá de Belém, João Gomes, Pabllo Vittar e mais; confira o line-up completo

O Festival Psica chega à sua 13ª edição em 2024, trazendo importantes nomes brasileiros e pela primeira vez shows internacionais no line-up. Batizada de Psica Dourado, a edição reúne mais de 50 atrações nos dias 13, 14 e 15 de dezembro, com shows de Liniker, Fafá de Belém, Rossy War, João Gomes, BaianaSystem, Pabllo Vittar, Viviane Batidão e Zaynara, além das aparelhagens SuperPop e Crocodilo, e a batalha dos bois de Parintins, Caprichoso e Garantido, entre outros artistas.

"Todos os anos, a gente protagoniza o que é feito no Pará, né? A gente sempre coloca em destaque o tecnobrega, o carimbó, as aparelhagens, tudo isso. E, neste ano, conseguimos fazer isso novamente. Nunca vamos deixar de fazer isso. Só que também trouxemos outras manifestações culturais que ocorrem no norte do Brasil e na Amazônia. Trouxemos os bois de Parintins, uma radiola do Maranhão, uma artista da cumbia no Peru, que é a Rossy War, e um artista jamaicano muito influente, o Skatalites. Então, todas essas influências ajudaram a criar o nosso imaginário cultural, popular, periférico e amazônico. Conseguimos envolver bossa nova, cumbia, reggae, radiola, tudo junto. Acho que este ano demos um passo além do nosso território, expandimos para a Amazônia de forma muito bonita", disse Jeft Dias, diretor do Psica, ao O Liberal.

O conceito da edição de 2024 faz uma analogia ao percurso do peixe "dourada", que realiza a mais longa migração de água doce do mundo, percorrendo mais de 11 mil quilômetros pela Amazônia, desde as águas da Cordilheira dos Andes, no Peru, onde nasce o Rio Amazonas, até o Pará.

O Psica Dourado começa na sexta-feira, 13 de dezembro, com programação gratuita em cinco palcos ao ar livre no bairro da Cidade Velha. Em seguida, o festival ocupa o Estádio do Mangueirão, com dois dias de festa no sábado e domingo, 14 e 15 de dezembro.

"Estamos entregando um festival da Pan-Amazônia. O público pode esperar o melhor disso. Vamos ver expressões e artistas da Pan-Amazônia ao lado de grandes artistas nacionais. Vamos sentir a grandeza disso, como já fizemos em anos anteriores, levando artistas do Pará. Vamos causar o mesmo impacto, colocando artistas da Pan-Amazônia ao lado de artistas nacionais", afirmou Jeft.

Uma das atrações do festival é o cantor e guitarrista Félix Robatto, que apresentará pela primeira vez em um festival o projeto "The Charque Side of the Moon", realizado em 2007, uma releitura com gêneros amazônicos do clássico The Dark Side of the Moon do Pink Floyd. "Estou ansioso e pensando em oferecer uma experiência bacana para o público. O audiovisual será importantíssimo para dar o clima do projeto, e já estamos trabalhando nisso", comentou Félix ao O Liberal. "É muito importante para a cena local ter festivais fortes e consolidados como o Psica, porque é um palco importante para os artistas daqui. Sou um grande defensor do artista próximo do público, que está semanalmente em cartaz, porque é isso que movimenta e mantém a cena local aquecida, mas a projeção de um festival é fundamental para que nosso trabalho ganhe outras dimensões", finalizou.

Para celebrar a conexão entre os territórios da floresta latina, o festival recebe a cantora peruana Rossy War, rainha da tecnocumbia. Ela se apresentará no dia 13 de dezembro, num circuito cultural efervescente e gratuito, com cinco palcos montados na Cidade Velha, centro histórico de Belém. O primeiro dia do festival também será marcado por encontros inéditos, como Djuena Tikuna & Trio Manari; Priscila Castro & Marcos Tapajós + Naieme; Cátia de França + Amelinha; Bois de Parintins + Arraial do Pavulagem; Nilson Chaves & Íris da Selva, além de apresentações de Banda Os Brothers, Marisa Black e Baile da Dz7.

No segundo dia, o festival ocupa o Estádio do Mangueirão. Pabllo Vittar, BaianaSystem, Tuyo, Viviane Batidão + Zaynara prometem agitar a noite de 14 de dezembro. Outros destaques incluem Mestre Chico Malta & Mestre Damasceno, Mestra Cristina Sereia do Mar, Luê, Jeff Moraes, Ras Margalho, Maleïka, Duquesa, Calorosa, Jurandy O Rei do Tecnobrega, Banda Black Rio e Tony Tornado, Thays, Ramon Sucesso e Larinhx. Félix Robatto também apresentará seu show The Charque Side of the Moon. A noite será encerrada pela aparelhagem SuperPop.

Já no domingo (15) o Psica recebe a icônica Fafá de Belém, uma das maiores artistas da Amazônia, cantando o álbum Água. A noite também traz o aguardado show de Liniker, com o álbum Caju, além do inusitado duo de piseiro de João Gomes com o rap de Don L. Também se apresentam Thays Sodré, Samauma, Magno Roots, Manoel Cordeiro, Yago Oproprio, Daniel ADR, The Skatalites, Martin Blue, Trio Mocotó + Tássia Reis, Ebony, Tiana, Azuliteral, Coytada, Brisa Flow, Boris Percus e a aparelhagem Crocodilo, encerrando o festival com o melhor da cultura paraense.

Confira o line-up completo:

Sexta-feira – 13/12/2024:

- Djuena Tikuna & Trio Manari

- Priscila Castro & Marcos Tapajós + Naieme

- Cátia de França + Amelinha

- Bois de Parintins + Arraial do Pavulagem

- Nilson Chaves & Íris da Selva

- Marisa Black

- Baile da Dz7

- Banda Os Brothers

- Rossy War

- Carabao

Sábado – 14/12/2024:

- Mestre Chico Malta & Mestre Damasceno

- Mestra Cristina Sereia do Mar

- Luê

- BaianaSystem

- Jeff Moraes

- Ras Margalho

- Maleïka

- Duquesa

- The Charque Side of The Moon

- Calorosa

- Th4ys

- Banda Black Rio e Tony Tornado

- Viviane Batidão + Zaynara

- Jurandy O Rei do Tecnobrega

- Ramon Sucesso

- Pabllo Vittar

- Larinhx

- Tuyo

- Super Pop

Domingo – 15/12/2024

- Thays Sodré

- Samaúma

- Magno Roots

- Manoel Cordeiro

- Yago Oproprio

- Daniel ADR

- The Skatalites

- Martin Blue

- Trio Mocotó + Tássia Reis

- Ebony

- Tiana

- Fafá de Belém canta Água

- Liniker

- Azuliteral

- Coytada

- João Gomes + Don L

- Brisa Flow

- Boris Percus

- Crocodilo

Serviço:

- Psica Dourado

- Dia gratuito: 13 de dezembro (Cidade Velha, Belém)

- Festival: 14 e 15 de dezembro (Estádio Olímpico Jornalista Edgar Augusto Proença - Mangueirão)

- Ingressos: Meia: R$ 120,00* | Solidário: R$ 190,00** | Inteira: R$ 240,00 (*estudantes e professores | **mediante entrega de 1kg de alimento não perecível)

- Vendas pelo site: http://ingresse.com/festivalpsica2024](https://ingresse.com/festivalpsica2024