José de Abreu ironiza tornozeleira eletrônica de Bolsonaro nas redes sociais

A determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) de aplicar uma tornozeleira eletrônica em Jair Bolsonaro causou diversas reações nas redes sociais nesta sexta-feira (18). O ator José de Abreu, crítico declarado do ex-presidente, aproveitou o desfecho da operação da Polícia Federal para alfinetá-lo.

“Indo trabalhar. Sem tornozeleira”, escreveu o artista no X, antigo Twitter.

VEJA MAIS:

Mas as provocações não pararam por aí. Desde o início da manhã, Abreu publicou diversas postagens ironizando ou comemorando a operação contra Bolsonaro.

Em uma das publicações, o ator compartilhou a notícia das buscas da PF na casa do ex-presidente. No comentário, ironizou com um dos memes mais populares associados a Bolsonaro: “Grande dia!”

Em outra postagem, o artista fez referência ao STF e escreveu: “Suprema humilhação. Amei.”

Sobre a determinação

Além do uso da tornozeleira eletrônica, a decisão do STF proíbe Jair Bolsonaro de ter contato com outros investigados, como seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro. O ex-presidente também está proibido de utilizar redes sociais e de sair de casa nos fins de semana, sendo obrigado a permanecer em casa diariamente das 19h às 6h.