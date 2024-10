José de Abreu faz acordo na justiça e se retrata com Murilo Rosa após desentendimento; veja

José de Abreu, ator de 78 anos, e o também ator Murilo Rosa, de 54 anos, afirmaram ter chegado a um acordo de maneira amistosa após a polêmica que se iniciou há meses atrás após uma entrevista da atriz Maria Zilda, de 73 anos, vazar na internet.

Em uma retratação pública postada na manhã desta quarta-feira (30), Zé de Abreu comentou sobre o desenrolar da polêmica após uma audiência que reuniu os dois atores na 19ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, na última terça-feira (29).

“Ontem foi um dia especial para celebrar o entendimento e a reconciliação. Tive a oportunidade de resolver um mal-entendido com o ator Murilo Rosa. Em um momento de emoção, foram ditas palavras que não refletem o respeito que devemos preservar entre colegas de profissão”, declarou o ator.

Em sua conta no X, antigo Twitter, Zé de Abreu reconheceu que suas antigas postagens eram irreais e pediu desculpas a Murilo Rosa. “Eu, José de Abreu, gostaria de me retratar publicamente pelas postagens realizadas nas minhas redes sociais referentes ao S.r Murilo Rosa. Reconheço que as referidas postagens não são verdadeiras e foram ofensivas. Peço desculpas pelos ataques dirigidos injustamente a sua pessoa e ao que tenha causado a seus familiares”.

Ele finalizou a retratação explicando de onde surgiu o termo “Murilar”, exposto por ele meses atrás: “Reconheço também que distorci a expressão ‘Murilar’, termo criado carinhosamente por Jayme Monjardim. Reitero que minhas declarações nas postagens a que me referi ao Sr. Murilo Rosa não condizem com a verdade, muito menos com a realidade do profissional e pessoa que ele é”

Murilo Rosa também usou as redes sociais para comentar o desenrolar da polêmica após o acordo judicial: “O Perdão nos leva a lugares surpreendentes e hoje foi assim… Palavras gentis de José de Abreu se desculpando, com afeto e sinceridade. Acreditei.”

“O juiz terminou a audiência dizendo palavras entusiasmadas e fiquei muito feliz com isso. Foi um bom momento para todos. Aplaudir o conflito dos outros é fácil, quero ver aplaudir a paz”, escreveu o ator.

Relembre a polêmica que envolveu José de Abreu, Murilo Rosa e Maria Zilda

Em 1988, Maria Zilda fazia par romântico com Zé de Abreu na novela “Bebê a Bordo”, mas só em 2020, durante uma live com Murilo Rosa, a atriz acusou o ator de ter mau hálito. “Era uma coisa insuportável. Evidentemente, ele bebia. Era [cena] externa, ele já tinha o cheiro de suor, mais o de cigarro, mais o da bebida. Era uma coisa insuportável! O Zé era um bicho”, disse Maria Zilda.

Após o trecho do vídeo vir à tona, no início deste ano, Abreu acusou Zilda de ter traído o marido dela com ele na época. Ele também afirmou que esses comentários sobre seu hálito ocorrem há anos e pareceu bastante incomodado com a postura de Murilo Rosa. “Se fosse digno, teria me defendido. Não é à toa que existe na Globo o verbo ‘Murilar’, ou seja, agir como Murilo Rosa. E dele, mais, não falo, não merece”.

Alguns dias depois das declarações de José de Abreu, em suas redes sociais, Murilo Rosa respondeu Abreu com indiretas, ele comentou sobre a novela “Casa das Sete Mulheres”, em que os dois trabalharam juntos. “Jayme Monjardim criou um termo carinhoso e até hoje me pergunta ‘onde eu estou Murilando’ (…) Ali, naquele camarim, quem viu, presenciou um rato se encolhendo em sua insignificância. A vida passa. Passa rápido (…) e ainda o rato se preocupa com o seu hálito!

No auge da polêmica, em junho deste ano, os dois atores afirmaram que iriam levar o caso à justiça.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)