José de Abreu rebate comentário de Maria Zilda sobre 'mau hálito': 'Traiu o marido comigo'

José de Abreu usou as redes sociais para se defender e rebater uma declaração da ex-colega de novela Maria Zilda. No X, Abreu chamou Zilda de fracassada e afirmou ter sido amante da atriz durante anos. Os comentários do global foram feitos após uma live em que a artista afirmou que o intérprete de Tonhão tinha mau hálito. Os dois fizeram par romântico na novela "Bebê a Bordo", em 1988.

"Maria Zilda mente que nem sente. Traiu o marido comigo anos depois de 'Bebê a bordo", quando dizia que eu tinha mau hálito. E ela conseguia sentir algum cheiro? Com o nariz prejudicado?", rebateu o ator.

Em outro tweet, Abreu afirmou que está cansado de ser acusado por uma "fracassada" que só conseguiu ser protagonista por ter casado com um diretor da TV Globo. "Casou com o Talma. Se separaram, a carreira acabou. Não é, Zildede Zil?"

O ator também fez comentários sobre Murilo Rosa, apresentador da live na qual Zilda comentou sobre seu hálito e cheiro. "Não vou aguentar uma ex-atriz que não detém nenhum respeito entre seus pares dizendo merd* sobre mim. Ainda mais em uma live com outro merd* que, se fosse digno, teria me defendido. Não é à toa que existe na Globo o verbo 'murilar', ou seja, agir como Murilo Rosa", desabafou o artista.

"Maria Zilda e eu tivemos um amor lindo. Lindo demais para a mulher baixo astral que ela é. Alguém tem dúvida? Perguntem para maquiadores, cabeleireiros, camareiras, qualquer membro de equipe da Globo, quem era essa estrela, mulher do Talma. Que, aliás, a chifrava com todo mundo", completou José de Abreu.

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)