Atriz Maria Zilda expõe mau hálito de ator da TV Globo que está na novela Mar do Sertão

Conhecida por contar histórias sem censura e por seus trabalhos na televisão, a atriz Maria Zilda voltou aos holofotes em 2020, com o início da pandemia, quando começou a fazer lives e a falar de episódios que vivenciou em sua carreira. Em uma das lives, Maria Zilda falou sobre o mau hálito de um ator que está no ar no horário das 18h, na TV Globo.

O ator José de Abreu, uma das estrelas da novela Mar do Sertão, de acordo com Maria Zilda, aparecia para gravar a novela Bebê a bordo, em 1988, com mau hálito. "Ele estava numa fase muito doida. Bebia demais. E ele estava tão compulsivo que tinha umas cenas que a gente ficava amarrado numa árvore, um de costas para o outro. Você sabe que ele obrigava o contrarregra a dar cachaça na boca dele", declarou.

De acordo com a atriz, era insuportável lidar com a situação.