Maria Zilda fala sobre mau hálito de José de Abreu: 'Coisa insuportável'

Maria Zilda Bethlem segue com suas polêmicas. Em um bate-papo virtual com o ator Murilo Rosa, a atriz causou ao revelar que José de Abreu tinha mau hálito.

Ela contou que passou por apuros com o colega de trabalho nas gravações da novela Bebê Abordo, em 1988. Isso porque Abreu bebia exageradamente, segundo ela.

“Eu tinha uma paixão na trama. E nas cenas só apareciam os pés do personagem porque era tudo fruto da minha imaginação. Até que decidiram quem seria o ator. Foi decidido que seria o José de Abreu. Ele estava numa fase muito doida. Bebia demais”, comentou.

“A pergunta foi: você já beijou alguém com bafo? Já! Era uma coisa insuportável. Evidentemente, ele bebia. Era [cena] externa. Ele suado e já tinha o cheiro do suor, mais o do cigarro, mais o da bebida. Era uma coisa insuportável. O Zé era um bicho“, criticou.