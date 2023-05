José de Abreu homenageia filha trans que conseguiu trabalho nos Estados Unidos

José de Abreu não escondeu a emoção ao homenageou a filha trans, Bia, que conseguiu um emprego nos Estados Unidos. A jovem foi contratada pela Sony-Playstation e está trabalhando na equipe. Apesar do esforço de manter a filha morando em Los Angeles, José de Abreu admitiu que valeu a pena para a realização do sonho.

O ator celebrou, "muito orgulho. Foi difícil (quatro novelas) mantê-la por 4 anos em LA, mas valeu o esforço. Agora posso pensar em mim. Aposentadoria? Morar em Bali? No Uruguai? Continuar na luta política e na lida de atuar?", questionou ele, que completou: "Sensação de pai realizado. Os 5 filhos (quando Rodrigo morreu também estava bem empregado) trabalhando em oficios que amam. Todos com formação universitária. Privilégio! Agradeço aos deuses do teatro que me permitiram isso atuando".

Confira a homenagem do ator na íntegra: