Filho de Murilo Rosa chora ao conhecer Rayssa Leal; vídeo

O filho do ator Murilo Rosa, Artur Rosa, de 11 anos, se emocionou ao conhecer a skatista Rayssa Leal. Em um vídeo compartilhado pelo Time Brasil nas redes sociais, Artur aparece ao lado da atleta, visivelmente emocionado após dar um abraço na fadinha.

Artur, que é fã de Rayssa, não conseguiu conter as lágrimas ao sentar ao lado da medalhista de bronze. Rayssa acolheu o jovem com um abraço e posou para fotos junto com Murilo. O vídeo mostra o jovem conversando com a atleta, ainda emocionado.

Rayssa Leal é a principal representante do skate street feminino brasileiro. Em Paris 2024, ela conquistou o terceiro lugar após uma competição acirrada contra as skatistas japonesas. Com essa medalha, a "fadinha" soma duas conquistas no principal torneio mundial, incluindo a prata obtida nos Jogos de Tóquio 2020.