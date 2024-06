José de Abreu critica Juliano Cazarré por defender PL sobre o aborto: 'Burro pra cacete'

O ator José de Abreu, 78, criticou publicamente o seu colega de profissão Juliano Cazarré, 43, por ele defender o Projeto de Lei 1904/2024, o qual equipara o aborto ao crime de homicídio, após 22 semanas de gestação, mesmo que a mulher tenha sido vítima de estupro.

Na rede social X, Abreu teceu comentários duros contra Cazarré, chamando-o de "reacionário do caralh%$#” e também de “Burro pra cacete. Cego pela religião que nem entende".

“Quando a religião abate a inteligência acontecem esses abortos intelectuais”, disparou Abreu para Cazarré.

As críticas de José de Abreu ocorrem logo após Cazarré publicar um vídeo em suas redes sociais, e quem ele defende o projeto de lei. Na publicação, o ator chegou a dizer que “todo aborto é um assassinato de um inocente".

“O assassinato da criança não apaga o crime, não vai fazer com que aquele trauma vá embora e é, na maioria das vezes, é apenas mais um trauma na vida de uma mulher já traumatizada. Após 22 semanas de gestação, o feto já tem possibilidade de viver fora do útero, e quem não quiser criar o filho pode entregar o filho para adoção”, disse Juliano Cazarré no vídeo.

O PL que equipara o aborto a homicídio após 22 semanas de gestação, mesmo em casos de gravidez derivada de estupro, ainda não tem data para ser votado.