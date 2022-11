Grammy Latino 2022: Ludmilla, Liniker e Marisa Monte estão entre os vencedores; veja lista completa

Anitta foi indicada com o hit "Envolver", na categoria Gravação do Ano, uma das principais da premiação, mas o vencedor foi "Tocarte", de Jorge Drexler & C. Tangana.

Já Marília Mendonça recebeu indicação póstuma com o álbum "Patroas 35%", em parceria com a Maiara & Maraisa, na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja, mas perdeu a estatueta para Chitãozinho & Xororó, com o disco "Legado".