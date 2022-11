Ludmilla é uma das vencedoras do Grammy Latino 2022

Ludmilla, Liniker, Erasmo Carlos, Bala Desejo e Chitãozinho & Xororó estão entre os brasileiros que receberam prêmios na pré-cerimônia do Grammy Latino 2022. No Brasil, a premiação oficial será transmitida a partir das 22h, pelo canal TNT.

Na categoria "Melhor álbum de samba", Ludmilla ganhou com "Numanice 2". Apesar da premiação oficial ser na noite desta quinta -feira (17), a organização do prêmio fez uma pré-cerimônia para adiantar alguns dos vencedores. Ao todo, a premiação conta com 53 categorias.

A cantora Anitta vai ser uma das apresentadoras do Grammy Latino , junto de Luis Fonsi, Thalia e Laura Pausini. E foi indicada a uma das principais categorias, de Gravação do Ano, com o hit "Envolver".