Bianca Andrade curte show de Liniker com Vitor Kley; veja fotos

Bianca Andrade, de 30 anos, curtiu o show de Liniker, em São Paulo, na noite desta quarta-feira (13). Ela estava acompanhada de Vitor Kley, de 30. A influenciadora e o cantor foram clicados por um paparazzo conversando, cantando e dando boas risadas.

Os dois aproveitaram a noite e foram fotografados conversando ao pé do ouvido, em clima de muita animação. Além de estarem juntos durante a apresentação, eles também deixaram o local juntinhos.

VEJA MAIS



Com ingressos esgotados, Liniker realizou o segundo show da turnê "Caju" no local. A apresentação ainda contou com a participação de ANAVITÓRIA. No palco, o trio cantou a música "Ao Teu Leo" pela primeira vez.

Além de Bianca e Vitor, a plateia também reuniu famosos como Gabriel Santana e Paulo Miklos.

Bianca Andrade e Vitor Kley juntos em show de Liniker. (Fotos: Agnews)