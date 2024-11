Juliette deixa Bianca Andrade irreconhecível em fantasia para o Halloween; veja o resultado

Juliette aproveitou o Halloween para criar uma maquiagem que transformou totalmente o rosto da influenciadora Bianca Andrade. Utilizando uma técnica em 3D, a ex-BBB deixou a empresária irreconhecível com o resultado que surpreendeu seus seguidores.

A cantora postou o passo a passo da transformação em um vídeo publicado no Instagram. Juliette mostrou desde a etapa inicial, com a técnica para ocultar as sobrancelhas da influenciadora até a pintura dos desenhos na pele. Confira:

Nos comentários da postagem, a campeã do BBB 21 foi bastante elogiada por seu talento. "Mais que maquiadora, uma artista", escreveu um. "Você se supera em tudo que faz", elogiou outro internauta.