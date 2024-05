Alane se pronuncia sobre suposta “treta” com Juliette; entenda

A paraense Alane Dias, ex-BBB 24, decidiu se pronunciar em uma rede social após ter um tuíte antigo resgatado por internautas, no qual criticava o comportamento de Juliette, também ex-BBB. No post, datado de abril de 2021, Alane escreveu: "Não me cancelem, mas não conseguiria conviver com a Ju". O tuíte voltou à tona devido à presença de Juliette no evento São JUão da Juliette, na noite de quinta-feira (23/5).

Na tarde desta sexta-feira (24/5), Alane decidiu abordar o assunto em questão. Em suas redes sociais, ela esclareceu: "Gente, esse tweet antigo é do início do BBB. Assim como a maioria por aqui, comentava o programa no Twitter. Do meio para o final, eu já era uma 'cacto' de carteirinha", iniciou sua explicação.

A edição em que Juliette se consagrou campeã terminou pouco após a publicação do tweet, no início de maio. No entanto, Alane assegurou que não há problemas entre elas.

"Vamos parar de procurar confusão onde não há. Foi um prazer conhecê-la pessoalmente ontem, Juliette. Sou fã da pessoa que você é e de sua jornada como cantora. Você brilha!", elogiou Alane em sua postagem.