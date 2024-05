Climão no programa? Juliette questiona regras em quadro e leva ‘fora’ de Fê Paes Leme

O programa "Quem Não Pode Se Sacode", apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, se tornou alvo de uma nova polêmica após a participação de Juliette, campeã do BBB 21, na última semana. Durante a edição, um comentário da ex-BBB sobre as regras de uma brincadeira gerou um suposto climão entre ela e Fernanda, dando o que falar nas redes sociais.

Assista ao vídeo:

Tudo começou quando Juliette questionou as regras de um quadro, afirmando que havia algo errado. "Vocês estão deixando passar tudo, porque exercícios da academia, musculação já é gênero, tem que ser espécie. Aí ela falou abdominal. Bíceps", explicou a ex-BBB 21.

Fernanda Paes Leme rebateu prontamente o comentário da cantora com uma resposta considerada afiada pelos internautas. "Juliette, deixa eu te contar uma coisa, rapidinho assim, quando o programa for seu, você faz isso", disse a apresentadora.

Apesar da resposta, a interação foi seguida de risos, incluindo a concordância de Jade Picon, que reforçou tratar-se de uma brincadeira. “É uma brincadeira, Juliette”, concordou a influenciadora

Juliette, então, optou por não opinar mais durante a dinâmica. Giovanna Lancellotti, outra participante do programa, foi solicitada a nomear três peças de roupa íntima, ao que respondeu com "calcinha, sutiã e meia". Questionada sobre o que achava das respostas, a ex-BBB 21 comentou de maneira irônica: "Quando o programa for meu, a gente conversa".

REPERCUSSÃO

Uma página de entretenimento na internet compartilhou o vídeo do suposto climão entre as famosas. Nos comentários, Juliette respondeu que a resposta foi levada na esportiva. “A gente brincou o programa inteiro. Inclusive, assistam”, escreveu colando risadas e um coração.

Fê Paes Leme também se pronunciou. A apresentadora falou sobre o assunto em seu perfil no Instagram e garantiu que a relação de amizade com Juliette está melhor do que nunca.

"Tá rolando nas fofocas um corte do programa que dou um 'fora' na Ju e depois ela responde. Estávamos brincando assim o tempo todo, só assistir ao programa para saber... temos intimidade para esse toma lá da cá", explicou a mãe da pequena Pillar.