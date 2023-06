BBB 24: Qual BBB Juliette participou? Relembre a trajetória da cantora

Campeã do Big Brother Brasil 21, Juliette Freire construiu um novo caminho e futuro com sua participação marcante no reality. Antes de entrar no BBB, a paraibana atuava como advogada e maquiadora em Campina Grande, Paraíba.

Na mesma edição de Camilla de Lucas, Projota, Carla Diaz e entre diversos famosos do camarote, Juliette foi a participante que mais conquistou uma legião de fãs, os cactos, que a tornaram um sucesso nas redes sociais e, consequentemente, na vida.

No entanto, para alcançar o sucesso e a atual carreira, a participante teve uma longa história. Antes de entrar na casa, a cantora estudava para concursos e ajudava a família, de origem humilde. Aos 19 anos, a agora milionária perdeu a irmã mais nova, de 17 anos, para um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e ajudava sua mãe a sustentar a família.

A vida de Juliette foi um dos fatores que emocionaram o público e a fez se tornar a mais querida da edição. Durante o confinamento, Juliette era a favorita para sair pelos participantes da casa e, em uma reviravolta, se tornou a vencedora da edição com 90,15% dos votos.

Atualmente, a ex-BBB faz sucesso como cantora, talento também mostrado no reality, já realizou uma tour com shows ao redor do país. A paraibana é rosto de várias marcas de publicidades, além de estrela do seu próprio documentário "Você Nunca Esteve Sozinha", produzido pela Globoplay e influenciadora de moda no Instagram, onde tem mais de 31 milhões de seguidores.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)