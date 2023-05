BBB 24: Tadeu Schmidt será o apresentador do reality na próxima temporada?

Após a 23ª edição do Big Brother Brasil ter chamado atenção dos espectadores e dos internautas, as especulações sobre a próxima edição só cresceram. Apesar de ter sido um sucesso para alguns, o BBB 23 deste ano não agradou parte do público, que esperava mais do elenco.

Entre os muitos boatos, surgiu um que especula a possibilidade de Tadeu Schmidt, atual apresentador do programa, deixar o reality. O jornalista começou a nova aventura no BBB 22, após deixar o ‘Fantástico’. O público chegou a sugerir Ana Clara, ex-BBB e ex-apresentadora do ‘Papo com o Eliminado’, como sua substituta. Além dela, Patrícia Poeta também foi citada pela web.

Quem apresenta o BBB 24?

No início deste mês (3), o apresentador desmentiu os boatos e confirmou que seguirá no comando do reality na próxima temporada. Em seu Instagram, Tadeu Schmidt comemorou o final do BBB 23 e sua primeira noite de sono reparador. “Eu dormi 8 horas seguidas pela primeira vez neste ano. Nossa, que delícia! Foi bom demais”, disse nos stories.

Em seguida, Tadeu afastou as especulações de que sairia do programa. “Vou aproveitar muito, é claro que outras missões vão aparecer nesses oito meses até o próximo BBB, mas nada que me faça dormir apenas quatro ou cinco horas”, relatou.

BBB 24

A data de estreia do BBB 24 ainda não foi definida, mas as inscrições para a seletiva de participantes já estão abertas e disponíveis no site oficial do programa, podendo ser acessado neste link.

Ao se inscrever, o candidato deve responder o formulário contido no site, questionário com informações pessoais e enviar fotos e vídeos exigidos pela produção do programa.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)