'DocShoes': Amanda e Cara de Sapato vivem romance após BBB23, afirma site

Após se tornarem os queridinhos da edição do BBB23, o casal DocShoes, Amanda e Cara de Sapato, ao que tudo indica, se tornou realidade. Durante uma conversa na casa de Fred Bruno, outro companheiro de reality, Amanda e Cara de Sapato tiveram uma conversa em off, sem câmeras, ou postagens nas redes, e decidiram esperar um pelo outro.

De acordo com informações do Jornal Extra, Sapato e Amanda estão vivendo à distância. O lutador precisou voltar à Miami, nos Estados Unidos, para voltar aos treinamentos. Por isso, ainda segundo o portal, os dois concordaram em não ficar com ninguém até se verem novamente.

A família e os amigos íntimos de Amanda e Cara de Sapato já sabem do envolvimento dos ex-BBBs, que pediram para que a informação não fosse comentada publicamente até que o relacionamento seja anunciado de forma oficial. A médica, inclusive, deve conhecer a mãe do lutador em breve.

