Exclusiva: Alane Dias conversa com o Grupo Liberal antes de desembarque em Belém

Alane passou 98 dias confinada no BBB 24 e venceu apenas uma prova, a do Bate e Volta. Sempre batendo na trave, a paraense hoje vive o seu maior presente: o reconhecimento do povo paraense. Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, a bailarina, atriz e ex-BBB falou como tem sido sua vida desde o dia 0 da edição até o momento. Alane não esconde o tanto que está eufórica!

“As pessoas tem me falado (sobre como foi o anúncio da participação no BBB), mas assim, estou morrendo de vontade de ir para Belém porque só eu estando aí que vou entender a proporção das coisas. Me falaram que teve uma comoção muito grande, vi vários vídeos, fiquei muito emocionada, porque um dos meus objetivos era justamente exaltar a cultura de Belém, a cultura do Norte em geral. Mas eu acho que eu ainda não tenho noção da proporção que isso tomou assim”, conta a paraense.

“Até estava brincando e falei: ‘ah, quando eu chegar quero ir no Ver-o-Peso’, e disseram que não vou andar lá. Mas como assim? Eu quero! Então, estou entendendo ainda, mas muito ansiosa para ir para Belém”, acrescenta.

A ex-sister desembarca na capital paraense nesta quinta-feira (25), às 16h20, no Aeroporto Internacional de Belém. A festa já está programada e organizada, mas Alane quer viver a experiência de voltar a sua cidade natal diferente de como partiu.

“Eu não sei de nada (do que terá na recepção). Minha mãe perguntou se eu queria saber, eu disse que não. Quero ser surpreendida! Não sei o que vai acontecer, na minha cabeça a única coisa que sei é a roupa que eu vou usar e que eu vou chegar às 16h20. Só isso que eu sei!”, disse.

O programa Big Brother Brasil desperta muita curiosidade do público, e nas redes sociais alguns questionamentos foram levantados, como: Porque a paraense escolheu o quarto Fadas? Qual seriam as opções de festas se ela ganhasse a liderança? Qual comida ia ter no almoço do Anjo?

“Fui a primeira pessoa a entrar na casa. Quando tirei a venda e entrei, fui no quarto Gnomo e achei que talvez eu me identificasse mais com aquela decoração, porque no início a gente só tem isso. Nele tinha a floresta e eu sou muito ligada à natureza, achei que poderia ser aquele quarto. Só que quando eu fui para o Fadas, apesar de eu não sou muito dessa vibe rosinha e florzinha, eu gostei. Também não tinha como escolher muito na hora, botei só minha mochila na cama e fiquei. Automaticamente, conforme a gente vai dormindo, a gente vai se conectando com as pessoas que estão ao nosso lado. E isso basicamente”, explica Alane.

Sobre as escolhas da bailarina, caso ela ganhasse alguma prova, certamente seria mais uma oportunidade do paraense se sentir representado: “Todos os meus temas tinham a ver com Belém. A minha sugestão para a primeira festa era carimbó, que ia ter pontos turísticos da cidade, todas as meninas iam usar saias de carimbó, iam tocar muitas músicas de Belém e comidas típicas. A segunda, era o Rainha das Rainhas, com muita fantasia, muito brilho e Carnaval. Minha terceira opção era balé, com o cisne branco e o preto, e a decoração seria o Theatro da Paz. Eu entraria na festa com a música tema do local, que toca antes de começar um espetáculo”, revela.

Esse cenário artístico que Alane vivencia desde a sua infância corre na sua veia, e dentro do BBB 24 ficou muito evidente o talento que a paraense tem para as artes. “Atuar segue muito forte dentro de mim sempre, uma das decisões mais difíceis da minha vida foi me mudar pra São Paulo, justamente para estudar de teatro e iniciar essa carreira de atriz, que de fato é o meu sonho e segue sendo. O BBB entrou no meio dessa loucura da minha mudança porque entrei com o objetivo de vencer, mas a gente sabe que o programa também dá uma visibilidade muito grande e eu imaginava que isso poderia ser bom para a minha carreira de atriz. E agora que saí do programa segue sendo o meu foco. Eu sinto que eu estou cada vez mais próximo do meu sono parece que já consigo ver daqui!”, conta.

Ela já chegou até a receber um convite para participar do Carnaval do Rio de Janeiro de 2024. por Helder Barbalho, governador do Pará, anunciou que a Grande Rio, escola de Duque de Caxias, terá o Pará como tema do seu próximo desfile.

“Desfilar na Sapucaí é um sonho para mim. Amo o Carnaval, o Rainha das Rainhas que é um concurso de Carnaval. Eu sempre me imaginei desfilando, brincando e quem sabe vem aí, tem coisas que não dá para falar assim. Quando for oficial, quando houver algo do tipo vocês vão saber”, explica.

A chegada da Alane em Belém, terá uma grande festa, rodeada de surpresas. Porém, após o seu desembarque ela segue até o Boulevard da Gastronomia, em frente à Estação das Docas.