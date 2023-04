Sensitiva prevê futuro de Amanda e Cara de Sapato após 'BBB 23'

A médica Amanda Meirelles foi a ganhadora do "Big Brother Brasil 23" na última terça-feira (25), e levou para casa o prêmio histórico de R$ 2,8 milhões. Agora, muitos fãs estão curiosos para saber como será o futuro da campeã.

Pensando nisso, a astróloga Mônica Buonfiglio analisou o mapa astral de Amanda. Confira as previsões da sensitiva:

Segundo Mônica, Amanda é ariana, nascida em 22 de março e tem a Lua em Gêmeos, o que a faz uma mulher brincalhona. “Tem o mercúrio em Áries, super trabalhadora, e a Vênus em Touro. Ela quer viver o grande amor”, complementou.

No aspecto do amor, a astróloga revisitou um antigo desejo dos fãs que acompanhavam Amanda: que a amizade com o lutador Cara de Sapato pudesse virar um romance de verdade. O ex-BBB aparece no mapa da médica, na casa dez - espaço destinado a quem nutre muita admiração pelo outro.

“Então, eu acho que eles vão ter um romance sim. Quando ela sair da casa, aparece essa possibilidade [...] A Amanda vai morar com ele nos Estados Unidos porque eles vão ficar juntos. É o que tá dando aqui no mapa, pelo menos por enquanto”, conclui Mônica.

Mas antes do romance começar a florescer entre o futuro casal, a sensitiva alerta que Cara de Sapato precisa se resolver com a Justiça - ele foi eliminado do reality show após assediar a mexicana Dania Mendez, participando do reality latino-americano, o “La Casa de Los Famosos”, quando vivia um intercâmbio no programa brasileiro.