Amanda poderá ganhar mais de 4 milhões após vencer o BBB 23; entenda

A final do "Big Brother Brasil 23" aconteceu na noite da última terça-feira (25), e o público escolheu Amanda Meirelles como a vencedora dessa edição do programa. Além do prêmio do primeiro lugar, no valor de R$ 2,88 milhões, a médica poderá receber mais de R$ 4 milhões.

VEJA MAIS

Ao longo da temporada, a vencedora do reality também acumulou outros prêmios, como três carros da Chevrolet, incluindo uma picape S10 Midnight, avaliada no valor de R$ 310 mil; o modelo Equinox RS, no valor de R$ 216 mil, e uma picape Silverado, avaliada em R$ 500 mil, no mínimo.

Além dos automóveis, a médica também conquistou R$ 60 mil entre créditos em farmácia, lojas de roupa e varejo virtual; R$ 13 mil para aluguel de imóveis; R$ 25 mil em financiamento on-line e 100 mil de milhas aéreas para viagem.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)