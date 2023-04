Quem ganhou o BBB 23: Amanda é a campeã com 68,9% dos votos e leva R$ 2,88 milhões

Amanda foi a grande ganhadora do BBB 23, nesta terça-feira (25), após 100 dias de confinamento na casa mais vigiada do país. A disputa foi bastante acirrada entre as "desérticas", apelido dado à Larissa e as três finalistas do programa, Bruna, Amanda e Aline Wirley. A edição deste ano teve o maior prêmio da história do reality show no valor de R$ 2,88 milhões, e Amanda conseguiu levar a melhor com 68,9% dos votos.

Aline ficou em segundo lugar com 16,96% e Bruna terminou a edição em terceiro, com 14,14%.

Durante o discurso, Tadeu Schmidt falou um pouco de cada finalista. "Aline ganhou o apelido de Mami..tem uma postura de sabedoria, acolhimento. Chegou como Aline do Rouge...é a mãe do Antonio, que aguentou 100 dias dessa saudades. Se tivesse que destacar alguma coisa, destacaria a garra. Mas é isso que faz ganhar o BBB? "

"A Amanda lê o jogo com perfeição, inúmeras vezes (...) Amanda venceu todo tipo de prova, mas foi também a pessoa que mais recebeu planta no Queridômetro (...) Eu sigo perguntando: o que faz alguém ganhar o Big Brother"

"Bruna, o que o público mais pede...são pessoas que se jogam, autênticas. Ela se entregou sem medo das consequências, de tudo de melhor e pior. E assim, ela enfrentou Paredões com grandes adversários e aliadas. Aí eu pergunto, é isso".

"O terceiro lugar do BBB 23 é seu, Bruna. Parabéns", disse Tadeu. "O que faz ganhar é encantar, arrastar pessoas para o seu lado. É fazer a pessoa abrir o aplicativo e votar por você. E como se consegue isso? Admiração, simpatia, carisma. É a personalidade. É algo quase mágico. É isso, você se conectou com as pessoas de maneira especial. Você é forte, é capaz, é vitoriosa. Você estendeu a mão para uma pessoa e milhares estenderam a mão para você", completou o apresentador

O trio de aliadas conseguiu chegar até a grande final do programa. Amanda foi a primeira a se classificar para estar no último dia do BBB 23 concorrendo ao prêmio milionário, depois de ganhar a última prova de resistência do programa, depois de quase 18h horas de prova. Bruna e Aline escaparam do último paredão e conseguiram a vaga na final após a eliminação de Larissa na última segunda-feira (23).

Relembre a trajetória da Amanda no BBB 23

A paranaense Amanda Meirelles, de 31 anos, foi apontada como uma das favoritas ao longo do jogo e ganhou muita popularidade fora do programa à medida em que os outros participantes iam saindo da casa. Ela é a única dos onze jogadores do grupo Pipoca - aquele formado por pessoas anônimas - que alcançou a final do programa.

Fora do reality, Amanda conquistou uma legião de fãs, que “shippavam” ela e Cara de Sapato, criando, inclusive, uma comunidade chamada “Docsshoes”, mas eles não passavam de bons amigos.

A passagem de Amanda no programa dividiu opiniões entre o público, e fez com que a médica fosse detentora de um dos maiores memes da edição. Ela foi flagrada em diversas ocasiões pensativa na cama, ato que não passou despercebido pelos fãs do programa. Ela também ganhou o título de “mulher real” e dançar “estranho”.

Amanda colecionou muitas conquistas nos jogos do programa, como imunidades e Prova do Anjo. A única disputa que a médica não conseguiu vencer foi a do Líder, porém, na última prova do reality, Amanda venceu e conquistou mais um carro e vaga na final.