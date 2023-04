Quem ficou em terceiro lugar no BBB 23? Bruna Griphao recebe 14,14% votos e deixa disputa milionária

A atriz Bruna Griphao ficou em terceiro lugar do BBB 23. Ela recebeu 14,14% dos votos e foi a primeira das finalistas do programa a deixar a casa mais vigiada do país. A atriz levou como premiação R$ 50 mil e mais de R$ 102 mil acumulados em diversas dinâmicas do reality show.

VEJA MAIS

A loira se destacou no confinamento por conquistar quatro provas de liderança. Confira a premiação dela:

Crédito em conta bancária no valor de R$ 100 mil;

Um smartphone no valor de R$ 2 mil;

Um ano de produtos de limpeza e higiene (valor não informado);

Seis meses de produtos alimentícios congelados (valor não informado);

Cafeteira automática no valor de R$ 400.

Relembre a trajetória de Bruna Griphao do BBB 23

Bruna Griphao, de 24 anos, carregou uma das trajetórias mais polêmicas do BBB 23: foi acusada pelo público de praticar racismo contra Fred Nicácio e Sarah Aline; teve um relacionamento nada saudável com Gabriel. Ela também teve amizade colorida com Gabriel Santana, que chegou a se declarar e acabou ganhando um “fora” da loira.

A carioca também chamou atenção por ter conquistado quatro Provas do Líder, sendo a primeira e a última da temporada. Bruna e Aline Wirley foram as duas únicas Camarotes a chegarem na final.