BBB 23: para quem Amanda ‘estendeu a mão’? Veja na íntegra o discurso de Tadeu Schmidt

"Você é forte, é capaz, é vitoriosa. Você estendeu a mão para uma pessoa e milhares estenderam a mão para você". Um trecho do discurso do apresentador Tadeu Schmidt, ao anunciar Amanda como vencedora do BBB 23, chamou atenção da web. Afinal, para quem Amanda "estendeu a mão"?

Ao que tudo indica, o apresentador se referiu ao apoio dado pela médica às crises de ansiedade sofridas por Antônio Cara de Sapato, aliado de Amanda no game, que foi expulso do reality por importunação sexual.

Nas crises relatadas na casa, Sapato disse sentir sintomas como taquicardia, tontura, mãos geladas e muitos pensamentos acelerados. Em uma das situações, a médica contou os batimentos cardíacos do lutador, cantou, fez massagem e orientou o aliado.

"Somos humanos, passamos por muita coisa nas últimas 24 horas e você é bem sensível", aconselhou Amanda.

A amizade entre os dois ganhou diversos admiradores entre o público, que criaram a torcida "DocShoe", referindo-se à dupla, lembrada no discurso à campeã, mesmo com a ausência de Sapato em razão de ter sido expulso.

Veja o discurso de Tadeu na íntegra: