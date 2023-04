BBB 23: Globo muda de ideia e barra a participação de Bruno, MC Guimê e Cara de Sapato na final

A Globo decidiu mudar a regra e vetar a presença de Bruno Gaga, MC Guimê e Antônio Cara de Sapato na final do "Big Brother Brasil 23", após ter convidado os três para participarem da festa de encerramento do reality show em 25 de abril. Segundo a emissora, somente os participantes eliminados pelo público poderão estar presentes na final a partir desta edição.

VEJA MAIS

Na última quinta-feira (6), a Globo havia informado que todos os participantes da 23ª edição do programa participariam do encerramento da atração, mas mudou de ideia e vetou a participação do trio. As assessorias de Bruno Gaga e Cara de Sapato confirmaram a informação sobre o veto da emissora. MC Guimê e Cara de Sapato foram eliminados do reality por importunação sexual à modelo mexicana Dania Mendez, enquanto Gaga desistiu da competição em 17 de fevereiro, após protagonizar crises de ansiedade no confinamento.

No ano passado, a presença de Tiago Abravanel foi vetada por J.B de Oliveira, o Boninho, que permitiu que Maria, expulsa por agressão, estivesse presente na festa e até cantasse ao lado de Paulo Ricardo.