BBB 23: Veja os resultados parciais do 13° paredão do BBB 23

Na reta final do reality, Bruna Griphao, Fred Nicácio e Sarah Aline formam o 13° paredão da casa e disputam a permanência e o prêmio de aproximadamente R$2 milhões do BBB 23. A formação aconteceu pela noite de ontem, domingo (09), e teve Griphao como a mais votada da casa, Fred Nicácio indicado pelo líder e Sarah Aline puxada por Amanda no contra-golpe.

No momento, restam apenas nove participantes na casa e a votação para eliminar o 13° participante continua aberta. O resultado oficial será divulgado amanhã, terça-feira (11), no programa ao vivo, às 22h30, na TV Globo.

Enquanto os resultados não são revelados, a internet fica na expectativa de quem será o 13° eliminado (a) da casa, e para isso, as enquetes não oficiais estão disponíveis nos sites da web para acompanhar a possível eliminação; confira os resultados parciais

Enquete OLiberal

Na enquete do jornal OLiberal, os resultados mostram Fred Nicácio na frente da eliminação com 51% dos votos e Bruna Griphao atrás com 44% e, por fim, Sarah Aline com apenas 5% dos votos.

Fred Nicácio: 51%.

Bruna Griphao: 44%.

Sarah Aline: 5%.

Enquete UOL

Já na enquete UOL, os resultados mostram dois participantes acirrados. Fred Nicácio lidera a votação sendo o mais rejeitado pelo público com 47,79%, seguido de Bruna Griphao com 45,64% e Sarah Aline com 6,57%.

Fred Nicácio: 47,79%.

Bruna Griphao: 45,64%.

Sarah Aline: 6,57%.

Apesar de mostrarem a porcentagem de cada participante, as enquetes acima não são oficiais e nem certeiras. Para votar diretamente em quem você quer eliminar, acesse o site do Gshow e clique na aba ‘BBB’, ou vote por aqui.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)