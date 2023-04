Bruna, Fred ou Sarah: quem deve sair no paredão do BBB 23? Vote na Enquete O Liberal

O décimo terceiro Paredão do Big Brother Brasil 23 foi formado no domingo (9). Bruna Griphao foi a mais votada da casa, Fred Nicácio foi a indicação do Líder Ricardo e Sarah Aline foi ao Paredão por reviravolta na dinâmica do Castigo do Monstro.

Veja como foi formado o décimo terceiro Paredão do BBB 23:

Enquete O Liberal: quem você acha que deve sair do BBB 23? Vote