Quem está no 13º Paredão do BBB 23? Bruna Griphao, Fred Nicácio e Sarah Aline estão na berlinda

Bruna Griphao, Fred Nicácio e Sarah Aline estão no 13º Paredão do BBB 23. Bruna foi a mais votada da casa, Nicácio foi a indicação do Líder Ricardo e Sarah foi ao Paredão por reviravolta na dinâmica do Castigo do Monstro. Entenda como foi a formação da berlinda.

Anjo

Cezar, o Anjo da semana, cogitou imunizar Sarah Aline, mas foi informado pelo apresentador Tadeu Schmidt de que o poder é autoimune.

"Tentei encontrar uma jogada que melhorasse meu jogo e que colocasse fogo na casa. Com relação à imunidade, me peguei entre a razão e a emoção", explicou, antes de saber que estava imune.

O Líder Ricardo, que tinha o enfermeiro como alvo esta semana, ficou chocado com a notícia.

Monstro

O Castigo do Monstro da semana colocou duas pessoas direto no Paredão. O Anjo Cezar escolheu Amanda e Aline Wirley.

Líder

Após saber que seu alvo estava imune, o Líder Ricardo indicou Fred Nicácio ao Paredão. A justificativa foi que o médico não se posicionou com firmeza em algumas situações.

"E por ter vindo com esse privilégio de ter vindo de lá de fora e ainda não ter ido ao Paredão", completou.

Confessionário

Os brothers votaram no Confessionário. Sarah Aline e Bruna Griphao ficaram empatadas com quatro votos cada.

Aline Wirley votou em Sarah Aline;

Fred Nicácio votou em Bruna Griphao;

Amanda votou em Sarah Aline;

Domitila Barros votou em Bruna Griphao;

Bruna Griphao votou em Sarah Aline;

Sarah Aline votou em Bruna Griphao;

Larissa votou em Sarah Aline;

Cezar votou em Bruna Griphao.

Voto de Minerva

Depois do empate no confessionário, o Líder Ricardo teve que escolher entre a atriz e a psicóloga por terem sido as mais votadas pela casa. O brother indicou Bruna.

Poder Curinga

O Poder Curinga da semana foi o Poder da Mistura, que dá o direito de trocar um dos participantes do Paredão. Aline Wirley comprou o benefício e se salvou da eliminação, colocando Sarah Aline no lugar.

Vai e Vem

Por ser o indicado do Líder, Fred Nicácio ganhou o direito de tirar uma das duas pessoas com o colar do Castigo do Monstro da berlinda e escolheu salvar Sarah Aline.

Mas a psicóloga voltou ao Paredão por decisão da Amanda, empareda do Monstro, que teve que puxar alguém para receber o outro colar do Monstro do Paredão.

Prova Bate e Volta

Amanda, Bruna Griphao e Sarah Aline disputaram a Prova Bate e Volta. Em três fases, vencia quem encontrasse primeiro os três cards corretos. Amanda levou a melhor e escapou do Paredão.