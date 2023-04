BBB23: Ricardo Alface revela sonho com Paula Freitas

Durante uma conversa na área externa do BBB23, Bruna Griphao comenta com Aline Wirley e Ricardo Alface que sonhou com uma grande reunião entre os brothers e ex-brothers do BBB 23. "Sonhei que a gente encontrava todo mundo. A gente estava numa casa, encontrava todo mundo", comentou a atriz.

Após o comentário da atriz, Ricardo comenta o sonho da sister, e arranca risadas das participantes: "Eu tô tão...100 dias, cansado né?". Bruna avalia, então, que chegou a sonhar com Paula, ex-participante da edição e Alface faz revelação:"Sonhei com a Paulinha também. Ia até falar com ela no Raio-X, mas aí falei 'não, vou falar com ela não'. Mas espero que ela esteja bem", destacou o brother.

O interessante é que após ser eliminada, a paraense Paula chegou a comentar que estaria esperando Ricardo fora da casa. A biomédica também falou sobre o envolvimento do brother com Sarah Aline e recebeu um recado dele após participar da Casa do Reencontro.