Sarah Aline se preocupa com Paula Freitas por conta de Ricardo, no BBB 23

Além da mudança física de Paula Freitas ser pauta dentro do BBB 23, ela ainda virou assunto por outro motivo. Com o retorno de Larissa e Fred Nicácio, os participantes que estão confinados desde janeiro ficaram sabendo o que a paraense falou de Ricardo Alface fora da casa.

Sarah Aline, que faz casal com o brother, comentou com ele sobre a relação dos dois e disse que Fred quer conversar com ela sobre o caso que teve com a biomédica antes que ela deixasse o reality.

"Ele quer que eu conte pra ele como é que eu tô me sentindo. Mas se tiver alguma coisa que eu ache que você precise saber, eu te conto (...) A gente combinou, pura sinceridade", disse a Líder da semana.

Já Ricardo confessou que também quer conversar com o médico.

Sarah confessou que estava mexida por causa de Paula, após conversa rápida com Fred e Larissa. "Eu respeito muito a Paula, sabe? Muito. Não sei por que, mas eu gosto muito dela desde o começo, sabe. Eu sei por que: porque ela é incrível. Então eu também fiquei muito bolada em imaginar que ela poderia estar chateada comigo. Foi o que eu falei, eu não quero um lugar que não seja meu".

A psicóloga disse para Ricardo que ficou mais tranquila em saber que Paula entendeu a situação dos dois na casa do BBB 23.

Fora da casa

Em vídeo postado nas redes sociais do BBB 23, Paula revelou que se entrasse na casa iria escolher voltar para o Quarto Deserto, para evitar ver a relação de Sarah e Ricardo.