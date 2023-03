BBB 23: Paula Freitas diz que Gustavo falou mal de Key 'no off' e revela ameaça de morte

A "Casa do Reencontro" do "Big Brother Brasil 23" tem sido palco de várias revelações dos participantes do reality show. Nesta quarta-feira (22), a paraense Paula Freitas expôs uma conversa que teve com Gustavo após a eliminação do brother da casa e disse que ele falou mal de seu affair no jogo, Key Alves.

Durante um bate-papo com Fred Nicácio, Gabriel Fop e Larissa, a biomédica contou que saiu para jantar com o fazendeiro e ele começou a falar mal de Key. Sem revelar o que Gustavo falou, Paula achou que ele não ficaria mais com a jogadora de vôlei.

No entanto, após a eliminação de Key do jogo, os dois voltaram a se relacionar e a atleta até se declarou para Gustavo quando completou dois meses desde o primeiro beijo do casal. Paula confessou que ficou surpresa ao ver que eles iriam seguir o relacionamento.

"Das coisas que ele falou no jantar eu falei assim: 'não, ele vai separar dela'. Quando ela chegou aqui fora [após a eliminação]... No jantar, eu também achei, das coisas que ele falou lá, eu falei: 'vão separar'", contou a sister. "Amor, ele come aqui, na mão dela", comentou Nicácio. Assista:

Ameaças e ofensas

Em outro momento, Paula contou aos colegas que os fãs de Key invadiram seu Instagram e a chamaram de "preta", "carniça" e até a ameaçaram de morte.